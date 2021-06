Museu das duas rodas

A partir de hoje é possível ver a história das duas rodas em Portugal. Desde as bicicletas usadas por Joaquim Agostinho ou Alves Barbosa até aos ciclomotores tão populares na segunda metade do século XX. Está tudo em exposição no Museu que é hoje inaugurado no Centro de Alto Rendimento de Sangalhos, em Anadia.