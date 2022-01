Nani vai reforçar o Veneza, da Serie A

Nani vai disputar a Serie A, reforçando o Veneza. O internacional português entra assim no campeonato italiano. Nani assinou contrato até final da temporada com mais uma de opção. O extremo de 35 anos estava livre desde o final de novembro, altura em que terminou a ligação aos norte-americanos do Orlando City.