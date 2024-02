Natação. Diogo Ribeiro acalenta o sonho de uma medalha olímpica

Com apenas 19 anos, o atleta do Benfica diz que é um sonho.



"Não vou descansar. Quem me conhece sabe que não desisto facilmente. Por isso, agora é preciso focar no descanso".



O nadador diz que pensa nos Jogos Olímpicos no longo prazo, não se comprometendo a vencer uma medalha em Paris. No entanto, Diogo Ribeiro diz que ganhar qualquer medalha olímpica será especial.



Para o atleta, um dos objetivos passa por melhorar os tempos que fez, apesar de já ter batido recordes nacionais.



Sobre as dificuldades na natação, Diogo Ribeiro diz que a modalidade não tem os apoios que outras modalidades têm e que Portugal também pode ter atletas bons na natação caso se dê a importância devida.