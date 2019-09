Nelson Évora falha apuramento para a final dos Mundiais de atletismo

Foto: Diego Azubel - EPA

Quem conseguiu o apuramento para a final foi o luso-cubano Pedro Pablo Pichardo. Alcançou o apuramento para a final do triplo salto dos Mundiais de atletismo de Doha logo na primeira tentativa, ao saltar 17,38 metros.



Obtido o apuramento, o atleta do Benfica não fez mais nenhum salto, acabando por se poupar para a decisão de domingo, onde entra com estatuto de favorito à conquista de medalhas.