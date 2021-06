Nem Marcelo nem Ferro vão a Sevilha

Avaliada a situação epidemiológica da Andaluzia, o presidente da República entende que é mais prudente não se descolar para assistir ao jogo de Portugal nos oitavos de final do europeu.



Mais estranha é a ausência de Ferro Rodrigues.



Recordo que o presidente da Assembleia da República tinha feito um apelo, no final do último jogo , com a França, para que os adeptos fossem de forma massiva a Sevilha.



E ontem, Ferro Rodrigues repetiu essa ideia quando desejou bom fim de semana aos deputados na Assembleia da República.



Agora, explica que não vai porque Marcelo também não vai e tinha sido o chefe de Estado a convidá-lo.



Acrescenta ainda que mesmo assim, espera que o número de portugueses em Sevilha seja elevado lembra que Portugal não é Lisboa e que a sul do Tejo existem e vivem milhões de portugueses.



O primeiro ministro já tinha anunciado que iria ver o jogo em casa.