No ciclismo "nada é igual" e "motiva-nos a nós próprios" - José Santos

Foto: Rádio Popular Boavista@facebook/DR

O jornalista Nuno Perlouro esteve à conversa com José Santos e ouviu que neste oficio “nada é igual” e compara mesmo com a rotina do dia-a-dia em que a maioria dos trabalhadores entra às 9h00 e sai às 6h00 e sempre no mesmo local. No ciclismo “hoje estamos em Viseu, amanhã estamos em… sei lá”.