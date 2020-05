Noite marcada por cenas de violência entre adeptos junto ao Estádio de Alvalade

Dois adeptos foram hospitalizados. O Sporting repudiou os confrontos através de um comunicado. O clube recorda que no dia em que faz 24 anos sobre a morte de um adepto do Sporting, no estádio do Jamor, vítima de um very-light, é lamentável e preocupante que estes episódios continuem a acontecer.