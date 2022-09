Noite negra no Dragão

O FC Porto até entrou bem, mas um lance na área "azul e branca" resultou num penálti devidamente transformado por Ferran Jutglà, 1-0 para o Club Brugge, aos 15 minutos. O marcador alterou-se de novo a favor dos belgas. À abrir a segunda parte, Kamal Sowah furou a defesa portista e concretizou o 2-0. Noite complicada no Dragão. Passados cinco minutos, Andreas Skov Olsen fez o 3-0, aproveitando uma bola solta ao segundo poste. Os números eram desmotivadores, mas o FC Porto bem tentou minimizar os estragos desta noite negativa no Dragão, embora com pouco sucesso. O Brugge ainda fez o 4-0 por Antonio Nusa. No Grupo B, o FC Porto ainda não somou qualquer ponto em duas jornadas no Grupo B, liderado pelo Club Brugge, com seis, seguido do Bayer Leverkusen e do Atlético de Madrid, ambos com três, depois da vitória dos alemães sobre os espanhóis, por 2-0.