Nós lá fora

Na passada sexta-feira ficou na expetativa se o Rosenborg ficava no grupo do Braga na Liga Europa. O Vitória Sport Clube não era possível, o Rosenborg também estava no pote três.

Fica a esperança de encontrar um dos dois clubes portugueses na segunda fase da Liga Europa.



Hugo Pereira sempre esteve ligado ao futebol. Aos seis anos foi para a formação do Benfica e lá ficou entre 1990 e 1998.



Seguiu-se o Alverca, Montijo, Almada, Juventude, Amora, Estrela de Vendas Novas, Alcochetense e Oeiras.



Deixou a carreira de jogador e foi trabalhar na Academia de Carlos Queirós, que recebeu a visita de um técnico da Federação Norueguesa de Futebol.



Foi convidado para coordenar a formação do Follo, um clube que militava na segunda divisão. No ano seguinte seguiu para a formação do Rosenborg.



Numa carreira em progressão permanente, este ano integra a equipa técnica do campeão norueguês.



O sonho, esse, continua para Hugo Pereira. Um dia espera ser treinador principal. Sem ansiedade, à espera da oportunidade.