Nós Lá Fora

Começou a treinar os juvenis do Benfica e Alenquer e na faculdade surgiu a oferta de estágios na formação do Benfica, por lá ficou durante três anos.



Eduardo Almeida ainda passa pelo Estrela da Amadora e pelo Atlético do Cacém mas, José Luís, com quem tinha trabalhado no Benfica, convida-o para a primeira aventura e vai para Hong Kong. Sagra-se campeão e vence a taça.



Regressa a Portugal, mas por pouco tempo. Segue para a Tanzânia, termina a experiência no Africa Lyon, trabalha no Real Sport Clube, na Naval e no Reguengos mas nova chamada e estreia-se no futebol da Malásia ao serviço do PBDKT T-Team.



Deixa a Malásia e treina os húngaros do Kozarmisleny, passa novamente pela Tanzânia para orientar pela segunda vez o Africa Lyon e depois o futebol leva-o para nova aventura. Treinou o Lane Xang Intra do Laos.



Em Portugal ainda treinou o Pinhalnovense e o Angrense, de onde partiu de novo para a Malásia.



Agora orienta o Malaka United. O campeonato começa em fevereiro.