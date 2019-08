Nós Lá Fora

Foto: Hélder Duarte/DR

Começou a trabalhar na formação, chegou ao Futebol Clube do Porto a convite de um dos coordenadores da formação Vitor Moreira.





Há três anos abriu-se a porta em Moçambique. Uma equipa de treinadores do Dragon Force, a formação do Futebol Clube do Porto, foi a Moçambique detetar talentos numa parceria com a Associação Black Bulls.











Há um ano em meio partiu para Moçambique para concretizar no terreno o protocolo entre as duas instituições. O ano passado, o Black Bulls subiu a segunda divisão, zona sul, com a equipa de sub-23 e venceu o campeonato nacional de juniores.





O projeto da deteção de talentos cresceu para outros objetivos.







A construção de uma academia para permitir as melhores condições para a formação, levar a principal equipa ao campeonato maior do futebol e moçambicano e conquistar vinte titulos durante o ano de 2019 em vários escalões.

Terminou a parceria entre o Black Bulls e o Futebol Clube do Porto mas Hélder Duarte permaneceu em Moçambique.