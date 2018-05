Nova reunião dos órgãos sociais do Sporting na quinta-feira

Segundo Jaime Marta Soares, presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral, a reunião desta segunda-feira realizada entre os órgãos demissionários e a direção liderada por Bruno de Carvalho foi essencialmente "de reflexão e muita serenidade".



"Apresentámos à direção do Sporting aquilo que são os nossos pontos de vista e propostas bem fundamentadas e baseadas naquilo que são os interesses dos sócios do Sporting e tivemos oportunidade de ouvir atenciosamente e com grande sentido de responsabilidade aquilo que a direção tinha para nos dizer", disse Jaime Marta Soares à saída da reunião.



O ainda dirigente `leonino` justificou assim que o facto de não ter sido tomada qualquer decisão deveu-se "há necessidade de se fazer as análises não precipitadas de tudo aquilo que deve ser as decisões que são necessárias implementar para resolver os problemas do Sporting".



Deste modo, acrescentou que ficou agendada para a próxima quinta-feira nova reunião, para cerca das 19:00, dia em que, segundo Jaime Marta Soares, será decidido "no concreto e com objetividade aquilo que mais importa para os destinos do Sporting".