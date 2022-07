Novak Djokovic não deverá jogar apesar de inscrito no Open dos EUA

O sérvio continua a recusar tomar a vacina contra a Covid-19, que é um dos requisitos obrigatórios do governo dos Estados Unidos para quem queira entrar no país.



A organização do Open já esclareceu que não obriga os jogadores a estarem vacinados, mas assume que vai respeitar as leis ditadas pelo executivo norte-americano.



Novak Djokovic NÃO deverá, por isso, participar no último torneio do Grand Slam deste ano, que arranca no final de agosto.

O tenista soma vinte e um títulos em majors e está a um de Rafael Nadal, que detém o recorde com vinte e dois.

Entretanto, mais de doze mil pessoas já assinaram uma petição, pedindo a criação de um regime especial que permita a presença de Novak Djokovic no Open dos Estados Unidos.