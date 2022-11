Em jogo da 12.ª jornada da I Liga, a equipa madeirense voltou a pontuar, embora com um empate na receção ao Famalicão. No Funchal, a equipa da casa conseguiu já quatro jogos seguidos sem perder (três empates e uma vitória), enquanto o Famalicão, que vinha de uma derrota, ainda venceu fora de casa no campeonato. Com este resultado, o Marítimo continua em zona de despromoção, no 17.º e penúltimo lugar, com seis pontos, enquanto o Famalicão é 14.º, com 11.

Veja o resumo.