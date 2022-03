Nulo nos Açores

O Santa Clara não foi além de um empate a zero na reçeção ao "lanterna-vermelha" Belenenses SAD, em jogo da 27.ª jornada da I Liga. Com este resultado, a equipa açoriana, que chegou ao quinto jogo consecutivo sem perder, ocupa um tranquilo nono lugar, com 31 pontos, enquanto o Belenenses SAD, há cinco jogos sem vencer, é cada vez mais último. Com 18 pontos averbados até agora, está a cinco da zona de 'salvação' e a quatro do 16.º lugar, que dá acesso ao 'play-off' com o terceiro classificado da II Liga.

