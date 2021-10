Nuno Campos é o novo treinador do Santa Clara

O Santa Clara confirmou a contratação de Nuno Campos como treinador.







O técnico sucede a Daniel Ramos, que rumou aos sauditas do Al-Faisaly.







O treinador de 46 anos vai ter a primeira experiência como treinador principal, depois de ter feito todo o percurso até agora como treinador-adjunto de Paulo Fonseca.







Sob a orientação de Paulo Fonseca, Nuno Campos estava ao serviço da AS Roma, tendo também passado por clubes como Shakhtar, SC Braga ou FC Porto, entre outros.







Enquanto jogador, Nuno Campos representou clubes como Vitória FC, Farense ou Campomaiorense no primeiro escalão do futebol português.







"Quero agradecer aos dirigentes do Santa Clara pela força que fizeram para me contratar e a oportunidade que me estão a conceder", referiu o treinador, citado pelo clube açoriano.







O Santa Clara é o atual 15º classificado da I Liga e o próximo compromisso competitivo dos açorianos é a visita à UD Leiria, no próximo sábado, a contar para a Taça de Portugal.