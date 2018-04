Benfica e FC Porto discutem este domingo a liderança da I Liga portuguesa de futebol, em jogo da 30.ª jornada, no Estádio da Luz, em Lisboa, onde o título de campeão também pode ficar encaminhado. Os 'encarnados', que chegam a este jogo no comando com um ponto de vantagem sobre os 'dragões', podem dar um passo decisivo rumo ao inédito quinto título consecutivo caso saiam vencedores deste encontro com início marcado para as 18:00. Mesmo tendo um encontro com o Sporting para disputar, a equipa de Rui Vitória ficaria com uma margem de segurança de quatro pontos, mas um triunfo dos pupilos de Sérgio Conceição também coloca o FC Porto na rota de um título que lhe escapa há quatro anos. O árbitro Artur Soares Dias foi nomeado para arbitrar o clássico. Onze do Benfica: Varela; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, Pizzi, Rafa, Zivkovic e Cervi; Raúl. Suplentes do Benfica: Svilar, Luisão, Eliseu, Samaris, João Carvalho, Salvio e Seferovic. Onze do FC Porto: Casillas; Ricardo, Felipe, Marcano e Alex Telles; Otávio, Herrera, Sérgio Oliveira e Brahimi; Marega e Soares. Suplentes do FC Porto: Vaná, Maxi, Reyes, Óliver, Corona, Hernâni e Aboubakar.