Está em aberto a corrida ao título no Open de Portugal em Golfe e com um português no top 20.

Tomás Melo Gouveia manteve-se nos 20 primeiros na Competição Nacional mais importante da modalidade, com prémios monetários no valor de 270 mil euros.



Tomás Melo Gouveia, o terceiro melhor português no ranking mundial, está provisoriamente no décimo sétimo lugar, empatado com outros sete jogadores.