Operação Fora de Jogo. Buscas nos estádios de Braga e de Guimarãoes

O Sporting de Braga e o Vitória de Guimarães estão a ser alvo de buscas. O Ministério Publico e Autoridade Tributária também fizeram buscas a Bruno Macedi, na Gestifute de Jorge Mendes e na casa e empresa do ex-futebolista DECO.