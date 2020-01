Ordem dos Médicos diz que exigência do Sporting ao Vitória de Setúbal "não faz sentido"

O sporting queria submeter os jogadores do Vitória de Setúbal a uma junta médica. Mas o presidente dos sadinos rejeitou e considerou a proposta ofensiva para a honra do clube.O Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães diz que a exigência do Sporting não faz sentido e que a Liga de futebol não devia ter permitido que o Sporting exigisse a junta médica.

"Eu acho que não faz sentido o Sporting dizer que a verificação da doença dos jogadores do Vitória de Setubal tem de estar presente ma área do Sportign", afirmou o Bastonário da Ordem dos Médicos, argumentando que isso punha em causa o trabalho do médico do Vitória de Setubal.







O jogo vai decorrer este sábado às 20h30, no Estádio do Bonfim.