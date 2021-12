Um golo solitário apontado por Yanis Hamache ainda durante a primeira parte valeu a vitória do Boavista sobre o Moreirense, num jogo da 15.ª jornada da I Liga disputado no Estádio do Bessa.



Com 15 pontos, os portuenses estão a meio da tabela, enquanto que os de Moreira de Cónegos se vão afundando na classificação, ocupando nesta altura o penúltimo lugar.



Veja o resumo.