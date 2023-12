O Benfica começou esta manhã a preparar o jogo com o Famalicão. Ausente dos trabalhos esteve Otamendi. O argentino teve direito a mais dias de folga, uma vez que vai cumprir castigo e aproveitou para fazer umas mini-férias na Argentina.

O encontro de sexta-feira vai ser especial para Rafa. Será o jogo 300 do atacante com a camisola do Benfica.



Bah e David Neres continuam a recuperar de lesões e não vão ser opção para Roger Schmidt nesta jornada.