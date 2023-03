Ouro em Istambul. Pichardo e Dongmo receberam medalhas

Foto: Umit Bektas - Reuters

Ouviu-se o Hino Nacional, este sábado, em Istambul, na Turquia. Pablo Pichardo recebeu a medalha de ouro do Triplo Salto. O atleta estabeleceu com 17,60 metros um novo recorde pessoal, um novo recorde nacional e a melhor marca mundial do ano.