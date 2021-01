Bruno Costa e Hélder Pereira marcaram os dois golos da vitória já no segundo tempo. O Sp. Braga perde terreno e afasta-se do topo da tabela.

Com esta vitória, o Paços de Ferreira reforça a sua quinta posição, agora com 25 pontos, apenas menos dois do que o quarto classificado, precisamente o Sporting de Braga, que assim, nesta ronda, não aproveitou os empates registados por Sporting, FC Porto e Benfica, as três equipas acima na tabela.





Veja o resumo e os dois golos.