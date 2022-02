Paços e Portimonense empataram a uma bola. O Portimonense fez um autogolo e falhou um penálti mas alcançou o empate aos 90+1 minutos. Os algarvios quebraram o ciclo de duas derrotas seguidas no campeonato, mas contam sete jogos sem vencer, subindo provisoriamente ao oitavo lugar, com 26 pontos, enquanto os pacenses seguem no 12.º posto, com 21.