Paços consegue balão de oxigénio em Vizela

O Paços de Ferreira conseguiu hoje uma vitória muito importante na luta pela manutenção na I Liga ao bater fora o Vizela por 2-1, em encontro da 30.ª jornada.

Nicolás Gaitán, aos 16 minutos, e Paulo Bernardo, aos 33, marcaram os tentos do ‘onze’ de César Peixoto, que vinha de cinco jogos sem ganhar, enquanto Matías Lacava, aos 77, faturou para os anfitriões, que somaram o segundo desaire consecutivo.



Na tabela, o Paços de Ferreira, 17.º e penúltimo colocado, passou a contar 20 pontos, ficando a dois do Marítimo, que ocupa o 16.º, lugar de acesso ao play-off de manutenção, enquanto o Vizela manteve-se com 39, caindo para o nono posto.





Veja o resumo do jogo.