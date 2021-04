Paços de Ferreira - Benfica, veja as estatísticas

Os últimos minutos da 1.ª parte foram avassaladores. Com mais um em campo, do empate a zero, aos 38’, o Benfica marcou por três vezes e saiu tranquilo para o intervalo. Diogo Gonçalves, Rafa e Seferovic deram outra dimensão ao marcador. No segundo tempo, os “encarnados” puderam gerir tranquilamente a vantagem de 3-0. Seferovic "bisou" (4-0) e soma já 16 golos na Liga. Darwin, a passe de Seferovic, fez o 5-0. A equipa de Pepa foi incapaz de alterar o rumo dos acontecimentos. O Benfica repõe assim a distância pontual (57) para o segundo da tabela, o FC Porto, que soma mais três (60).

