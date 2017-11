Os leões deslocam-se este domingo à Mata Real para defrontar o Paços de Ferreira. A equipa orientada por Jorge Jesus está pressionada para vencer o jogo depois do empate de sábado do FC Porto, que continua a deter a liderança do campeonato. Com menos cinco pontos que os dragões, o Sporting tenta a aproiximação ao primeiro lugar frente a um Paços de Ferreira renovado sob o comando de Petit, mas que ocupa atualmente a segunda metade da tabela classificativa.