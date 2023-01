Um golo marcado por Nigel Thomas aos 34 minutos valeu a vitória do Paços de Ferreira na visita ao Rio Ave, em jogo da 16.ª jornada da I Liga. Foi a primeira-vitória pacense na presente temporada.

Contudo, a equipa de César Peixoto mantém-se no último lugar do campeonato, com seis pontos.



Já o Rio Ave, que registava quatro jogos sem derrotas e só por duas vezes tinha perdido em casa nesta edição da I Liga, desce a 11.º, com 20 pontos.





Veja o resumo do jogo.