Pai e filha do FCP obrigados a abandonar a bancada do Estoril

Depois do caso com uma criança equipada à Benfica em Famalicão, ocorreu hoje mais um incidente, agora na bancada do Estoril. Imagens de um vídeo amador, reproduzidas pelo jornal "A Bola", e captadas durante o jogo desta tarde na Amoreira, mostram o momento em que um adepto portista abandona, com a filha ao colo, a bancada onde estavam sentados, maioritariamente, apoiantes da equipa da casa.