Pais agrediram-se mutuamente nas bancadas de um jogo de iniciados

Agressões violentas entre adeptos e pais dos jogadores nas bancadas de um jogo de futebol de iniciados. Esta imagens agora publicadas nas redes sociais são de um jogo em que no campo estão jovens adolescentes. Jogava o Real Massamá e o Despertar de Beja quando isto aconteceu. Imagens agora divulgadas pelo antigo árbitro Duarte Gomes que pede tolerância zero a toda a violência no desporto e, em particular, neste caso bem mais grave pelo exemplo dado.