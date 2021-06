Países Baixos vencem Áustria e estão nos oitavos de final

FOTO: Piroschka Van De Wouw - EPA

Os Países Baixos venceram a Áustria por 2-0, em jogo da segunda jornada do Grupo C do Euro2020, e são a terceira seleção a garantir o apuramento para os oitavos de final do torneio.