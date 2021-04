Para Vítor Murta o gesto do treinador do Rio Ave foi uma falta de respeito para o Boavista e o futebol

O Presidente do Boavista, Vítor Murta, diz que o treinador do Rio Ave faltou ao respeito aos axadrezados e ao futebol. Sobre a arbitragem, o dirigente do clube do Bessa prefere valorizar os jogadores.