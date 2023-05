Paris Saint-Germain suspende Messi durante duas semanas

Na qualidade de embaixador do turismo do país árabe, Messi decidiu viajar na segunda-feira e por isso falhou o treino da equipa nesse dia.



O avançado argentino vai assim estar ausente em dois jogos do campeonato francês, com o Troyes e o Ajaccio.



Apesar de liderar a Liga com 5 pontos de avanço sobre o Marselha, o PSG atravessa um mau momento de forma.



No último fim de semana na jornada 33 da Liga Francesa, os parisienses perderam em casa por 3-1 frente ao Lorient.