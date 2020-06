Participação no Conselho Consultivo do FCP devia até "ser por inerência"

O Presidente da Câmara Municipal do Porto não vê nenhuma incompatibilidade no facto de ser vice presidente do Conselho Superior do FCP e Presidente da Câmara: "é um cargo consultivo e não remunerado e parece-me mesmo que a presença da Câmara num órgão destes, devia ser mesmo por inerência", acrescenta Rui Moreira.