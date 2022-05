Patrícia Mamona e Auriol Dongmo condecoradas pelo Presidente da República

O título europeu do ano passado e o ouro no mundial de pista coberta no lançamento do peso valeram a Dongmo o grau de Comendador da Ordem do Mérito. Já Patrícia Mamona foi reconhecida com o grau de Grande Oficial da Ordem do Mérito pela medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio.