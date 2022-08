Patrícia Mamona está apurada para a final do triplo salto

Conseguiu o apuramento logo ao primeiro salto e com a melhor marca pessoal do ano.



Mamona saltou 14 metros e 45, tendo superado em cinco centímetros a marca pedida para a qualificação direta para a final marcada para esta sexta-feira.



Já Vera Barbosa ficou-se hoje pelas eliminatórias dos 400 metros barreiras.



Na pista seis, a portuguesa foi quinta classificada, com 57 segundos e 10 centésimos, quando passavam apenas as três melhores de cada uma das três séries.