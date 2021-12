Paulo Bento: "Rúben Amorim está a fazer um trabalho extraordinário"

Paulo Bento diz que Rúben Amorim está a fazer um trabalho extraordinário no Sporting. O actual selecionador da Coreia do Sul esteve ontem no programa Grande Área, da RTP 3, e disse também que acredita que Portugal vai apurar-se para o mundial do Catar.