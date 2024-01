O capitão azul e branco está de volta às opções depois de cumprir dois jogos de castigo. E pode haver mais mudanças no 11 inicial.

Alan Varela está castigado e Grujic espreita assim uma vaga nas primeiras opções.



Já sem Zaidu e Taremi, convocados para compromissos das seleções, Sérgio Conceição chamou quatro jogadores da equipa B para a preparação no Olival.



Os portistas jogam com o Boavista na décima sexta jornada do campeonato.