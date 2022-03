Pichardo: "objetivo era o ouro"

Pedro Pablo Pichardo queria ir além da prata no triplo salto dos Mundiais de atletismo em pista coberta, em Belgrado."Deu para reparar, tive uma pequena dor no quarto ensaio e o pé está a doer-me um pouco. Falei com o treinador, que me disse para ficar, mas tentei correr e não conseguia", referiu.O campeão olímpico estabeleceu um novo recorde nacional (17,42), que reforçou no segundo salto (17,46), antes de um nulo, tendo, já nos saltos finais, Pichardo não ido além de 14,94 na quarta tentativa, abdicando dos restantes ensaios.



Pichardo deu a Portugal a sua 14.ª medalha em Mundiais 'indoor', a quinta de prata, conquistando a terceira medalha desde que se naturalizou português, em 2019, juntando esta ao ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e nos Europeus em pista coberta de 2021.