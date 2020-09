Pinto da Costa diz que não é bom para o presidente do Benfica o apoio de António Costa

Pinto da Costa aconselha Luís Filipe Vieira a prescindir do apoio de António Costa. O presidente do Futebol Clube do Porto diz que António Costa se arrisca a ficar na história como o homem que asfixiou os clubes de futebol e matou as outras modalidades.