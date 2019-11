Pinto da Costa garante que foco do FC Porto agora está em vencer o Feyenoord

Pinto da Costa garante que a preocupação na Liga Europa é vencer agora o jogo com o Feyenoord para poder manter o sonho de vencer a prova. O presidente do FC Porto falou da exibição e da vitória (2-1) sobre o Young Boys e do bom momento de Aboubakar que justificou a opção do treinador.