Pinto da Costa está bem e deverá marcar presença no clássico de amanhã em Alvalade.



O presidente dos dragões cancelou a agenda deste domingo.

Foi Vítor Baía, Vice-presidente do Clube, a representar os azuis e brancos.



André Villas-Boas, futuro candidato à Presidência do Futebol Clube do Porto, desejou, nas redes sociais, as rápidas melhoras a Pinto da Costa.