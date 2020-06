Plano do Governo contra a violência no desporto começa a dar frutos

O secretário de Estado do Desporto condena o ataque feito ao autocarro do Benfica, e apela a que todos colaborem na luta contra a violência. Sobre as críticas feitas por Pinto da Costa, João Paulo Rebelo diz que é importante que as pessoas percebam o que está a ser feito para combater a violência no desporto.