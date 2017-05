Poiares Maduro abandona Comité de Governação da FIFA

Poiares Maduro considera que as Confederações de Futebol não estão preparadas para um alto nível de independência e admite que foi mais pressionado no exercício deste cargo do que quando esteve no Governo português e no Tribunal Europeu de Justiça.



Paires Maduro exclui desta observação a Federação Portuguesa de Futebol, com quem diz ter tido um relacionamento exemplar.