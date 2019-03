Polícia Judiciária investiga seis árbitros portugueses

A investigação acontece depois de César Boaventura ter anunciado João Capela como árbitro do Porto-Marítimo, que se realizou no passado dia 16.



O agente disse, na altura, que conseguiu essa informação através de um elemento dos Super Dragões.



A RTP sabe que já foi feita a análise técnica desse jogo e que foram detectados dois erros do árbitro João Capela que foram corrigidos pelo vídeoárbitro.