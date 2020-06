Polícia vai formar perímetro de segurança à volta estádio Famalicão

As forças policiais vão formar um perímetro de segurança, em redor do estádio do Famalicão, e a claque Super Dragões não vão poder entrar dentro dessa área. A PSP apresentou hoje as medidas previstas para o regresso do futebol e pede aos adeptos que cumpram as normas da Direção-Geral da Saúde.