Portimonense 0 - 1 Tondela, veja as estatísticas da partida

O Tondela regressou este sábado às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer na visita ao Portimonense com um golo solitário de Philipe Sampaio, em jogo da 19.ª jornada. O golo do defesa brasileiro, aos 11 minutos, bastou para o Tondela garantir os três pontos e o regresso aos triunfos num campeonato liderado pelo Benfica e, consequentemente, a subida ao nono lugar da I Liga, com 23 pontos. Já o Portimonense, que somou o sétimo jogo sem vencer e a terceira derrota consecutiva, é cada vez mais penúltimo, com 14 pontos.

Veja aqui em vídeo todos os momentos do jogo.