O Sporting Clube de Portugal defronta este domingo o Portimonense, último na tabela da I Liga e pode, em caso de vitória, ultrapassar o FC Porto que hoje perdeu frente ao Benfica por uma bola a zero. José Peseiro refere que para vencer o jogo desta noite o Sporting tem de estar muito forte. “Se há jogos em que temos de apelar à capacidade de superação, este é um deles”, diz o treinador dos “leões”. Já António Folha, treinador do Portimonense assegurou que o Portimonense vai encarar este jogo "sempre com o pensamento na vitória". O Sporting entra neste jogo com quarto classificado, com 13 pontos, e Portimonense, 18.º e último com quatro.