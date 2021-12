Portimonense cede empate

O Portimonense empatou a uma bola na receção ao Arouca, em jogo da 15.ª jornada da I Liga, resultado que impediu os algarvios de se colocarem provisoriamente na quarta posição da prova.



Após uma igualdade sem golos na etapa inicial, o Arouca adiantou-se aos 52 minutos, por André Silva, mas a equipa de Portimão igualou aos 71 minutos, por Luquinha.



Com este empate, o Portimonense mantém o sexto posto, agora com 24 pontos, enquanto os arouquenses estão no grupo de atuais nonos classificados, com 14.



Veja o resumo.